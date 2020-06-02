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قناة "المحور" الأولى يليها "Dmc" في استفتاء الفجر اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تصدرت قناة "المحور"، في استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو، كأفضل قناة عام، ويليها قناة Dmc


وحصلت قناة المحور على 13053 صوت مايعادل نسبة 34,81%، بينما حصلت قناة Dmc على 12821 صوت مايعادل 34,19%.


يذكر أن من سياسات قناة المحور أن لا يقل المحتوى العربي في إجمالي ساعات البث البرامجي عن 70% وهي تعرض العديد من الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام وتنتج العديد من البرامج ومن أهمها:

برنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح والإعلامية إيمان الحصري.


برنامج اللمة الحلوة تقديم مها أبو عوف وكارم محمود ونورهان ميشيل.

برنامج انتباه تقديم الإعلامية منى عراقي.


برنامج صباحك عندنا تقديم الإعلامي أحمد الشاعر وإيمان سليم وهيثم سعودي ودينا يحيى.

برنامج focus تقديم الإعلامية سارة حسن ومصطفى البلك
برنامج الطبيب تقديم الإعلامية بوسي مصيلحي وبوسي العايدي.

برنامج المسلمون يتساءلون تقديم الشيخ سالم عبد الجليل.

برنامج دوس بنزين تقديم الإعلامي تامر بشير.

برنامج SPOT IN SPORT الذي يقدمه المذيع عمرو فؤاد.


برنامج نجاحات مصرية تقديم محمد البلك وأحمد الحجاوي ومحمد العيسوي.


برنامج مصر أحلى تقديم الإعلامية وفاء طولان.

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