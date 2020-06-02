بعد إشادة الجميع بدوره.. تعرف على نسبة التصويت لـ"أمير كرارة" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

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حصل الفنان أمير كرارة، على نسبة تصويت غير مرضية في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الموافق الثلاثاء ٢ يونيو، رغم تحقيقه نجاح كبير في مسلسل "الاختيار"، وإشادة الجميع بدوره، وحصد على 11751صوت مايعادل نسبة 2,99%





قصة مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.