برشلونة يرفض طلب نجمه





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض برشلونة طلب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بشأن استكمال فترة تأهيله من إصابته وعودته للملاعب.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ديمبلي خضع لعملية جراحية في 11 فبراير الماضي بعد أن عانى من تمزق في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ديمبلي طلب من برشلونة السماح له باستكمال المرحلة النهائية من عملية تعافيه من الإصابة في مستشفيات قطر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني نصح النجم الفرنسي بالبقاء في برشلونة والحصول على متابعة طبية مستمرة بدلًا من السفر إلى قطر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل على الرغم من أن اسمه ارتبط بالرحيل عن النادي الكتالوني.