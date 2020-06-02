Advertisements
عادل حمودة: أمير كرارة دخل مدرسة الصاعقة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:05 ص
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مسلسل الاختيار جسد العمليات العسكرية التي تحدث في سيناء، معلقا: "إحنا بنسمع عن عمليات في سيناء ولكن أول مرة نرى عمليات عسكرية ونكون طرف مباشر فيها ونعيشها معهم".
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن أمير كرارة الذي قام بدور أحمد المنسي تصرف مثل الضباط وتحدث مثلهم، وهذا ناتج عن تدريبات قوية، موضحًا أن أمير كرارة دخل مدرسة صاعقة.
وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن "كرارة" أتقن أداء أسلوب ضباط الصاعقة، ولم يشعر المشاهد بغربة بين الشخصية المجسدة والشخصية في التمثيل وهو أمر بارع للغاية.
يذكر أن مسلسل "الاختيار"، عرض فى موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، وقام ببطولته كل من النجوم أمير كرارة، والذى جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وأحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ودينا فؤاد وجسدت دور زوجة الإرهابي هشام عشماوي، وسارة عادل وجسدت دور زوجة الشهيد البطل أحمد منسي.
وشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم: ضياء عبد الخالق وإسلام حافظ ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وحنان يوسف وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من النجوم والذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات منهم عمرو سعد، محمد إمام، ماجد المصرى، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد عز، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
وتناول الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات وعلى رأسها مسألة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال "حمودة"، إن المحاكم الأمريكية تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكيين ثمن انتشار فيروس "كورونا".
وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن القانون الأمريكي يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.
وأوضح، أن القضية تستند أن الصين عقب انتشار المرض لديها قامت بإجراء عزل داخلي بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي؛ وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونوه بأن "ترامب" يرى أنه من السهل كسب هذه القضية، والحصول على تعويضات من بكين من خلال مصادر كثيرة داخل الولايات المتحدة، منها السندات الصينية والحسابات والممتلكات الصينية والمصانع والشركات، مؤكدا أن فيروس كورونا أشعل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا