عادل حمودة: أمير كرارة دخل مدرسة الصاعقة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مسلسل الاختيار جسد العمليات العسكرية التي تحدث في سيناء، معلقا: "إحنا بنسمع عن عمليات في سيناء ولكن أول مرة نرى عمليات عسكرية ونكون طرف مباشر فيها ونعيشها معهم".





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن أمير كرارة الذي قام بدور أحمد المنسي تصرف مثل الضباط وتحدث مثلهم، وهذا ناتج عن تدريبات قوية، موضحًا أن أمير كرارة دخل مدرسة صاعقة.





وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن "كرارة" أتقن أداء أسلوب ضباط الصاعقة، ولم يشعر المشاهد بغربة بين الشخصية المجسدة والشخصية في التمثيل وهو أمر بارع للغاية.





يذكر أن مسلسل "الاختيار"، عرض فى موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، وقام ببطولته كل من النجوم أمير كرارة، والذى جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وأحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ودينا فؤاد وجسدت دور زوجة الإرهابي هشام عشماوي، وسارة عادل وجسدت دور زوجة الشهيد البطل أحمد منسي.

وشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم: ضياء عبد الخالق وإسلام حافظ ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وحنان يوسف وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من النجوم والذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات منهم عمرو سعد، محمد إمام، ماجد المصرى، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد عز، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.





