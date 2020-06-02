Advertisements

عادل حمودة: أمير كرارة دخل مدرسة الصاعقة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:05 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مسلسل الاختيار جسد العمليات العسكرية التي تحدث في سيناء، معلقا: "إحنا بنسمع عن عمليات في سيناء ولكن أول مرة نرى عمليات عسكرية ونكون طرف مباشر فيها ونعيشها معهم".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن أمير كرارة الذي قام بدور أحمد المنسي تصرف مثل الضباط وتحدث مثلهم، وهذا ناتج عن تدريبات قوية، موضحًا أن أمير كرارة دخل مدرسة صاعقة.

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن "كرارة" أتقن أداء أسلوب ضباط الصاعقة، ولم يشعر المشاهد بغربة بين الشخصية المجسدة والشخصية في التمثيل وهو أمر بارع للغاية.

يذكر أن مسلسل "الاختيار"، عرض فى موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، وقام ببطولته كل من النجوم أمير كرارة، والذى جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وأحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، ودينا فؤاد وجسدت دور زوجة الإرهابي هشام عشماوي، وسارة عادل وجسدت دور زوجة الشهيد البطل أحمد منسي.
وشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم: ضياء عبد الخالق وإسلام حافظ ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وحنان يوسف وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من النجوم والذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات منهم عمرو سعد، محمد إمام، ماجد المصرى، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد عز، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات وعلى رأسها مسألة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "حمودة"، إن المحاكم الأمريكية تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكيين ثمن انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف  رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن القانون الأمريكي يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.

وأوضح، أن القضية تستند أن الصين عقب انتشار المرض لديها قامت بإجراء عزل داخلي بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي؛ وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونوه بأن "ترامب" يرى أنه من السهل كسب هذه القضية، والحصول على تعويضات من بكين من خلال مصادر كثيرة داخل الولايات المتحدة، منها السندات الصينية والحسابات والممتلكات الصينية والمصانع والشركات، مؤكدا أن فيروس كورونا أشعل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عادل حمودة بوابة الفجر الفجر الاختيار

أخبار تهمك

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ نصف ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عادل حمودة يكشف عن سبب هجوم "ترامب" على "الصين"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بكاءها بسببه.. محمد رمضان يوجه رسالة لطفلة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة

من هو البطل الذي جسد دوره عصام السقا في "الاختيار"؟

شريف رواش: مشاركتي في "الاختيار" شرف عظيم لي.. وهكذا استعديت لشخصية الإرهابي

عاجل.. تداول أول صورة لـ"عشماوي" على حبل المشنقة

عاجل.. أول صور لعشماوي بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه

كيف سلط مسلسل الاختيار الضوء على ضبط ومحاكمة الإرهابي هشام عشماوي؟

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

11:04 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين