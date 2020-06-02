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الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

احتفل الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، بخطوبة ابنتة الدكتورة  شهد" على رجل الأعمال المهندس "عمرو وليد " فى حفل عائلى بمنزلة اقتصر على عدد قليل من الأسرتين والمقربين لهم.
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وتمنى الشاعر بهاء الدين محمد ووالد العروسة حياة سعيدة لهما ومن المقرر أن يستعدوا لإقامة حفل الزفاف خلال الفترة المقبلة.

كما ينتظر الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، طرح أغنية جديدة بعنوان "نعمة اليقين" مع المطرب الكويتى "عبد الله الرويشيد والتى سيتم طرحها خلال ايام قليلة وهى من ألحان حسين محمود، ومن توزيع وليد شراقى.

الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)
الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)
الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)
الشاعر بهاء الدين محمد يحتفل بخطوبة ابنته شهد (صور)

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