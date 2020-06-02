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عادل حمودة: مسلسل الاختيار أحيا ذاكرة كانت غائبة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:48 ص
داليا الحسين
أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بمسلسل "الاختيار" الذي تناول قصة الشهيد أحمد المنسي، مشيرا إلى أن المسلسل أحيا ذاكرة غائبة، لا يتعدى عمرها 5 سنوات، معقبًا: "نحن أقدم أمة وأضعف ذاكرة".
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن المواطن المصري نسى طوابير العيش والأنابيب وسرقة السيارات وغيرها، التي حدثت خلال السنوات الماضية.
وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن المسلسل تناول حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق بشكل عابر.
يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، محمود حافظ، إسلام حافظ دينا فؤاد، مها نصار إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي - تامر مرسي وإخراج بيتر ميمي.
وتناول الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات وعلى رأسها مسألة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال "حمودة"، إن المحاكم الأمريكية تقبل دعاوى قضائية ضد الصين بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى ضرورة أن تدفع بكيين ثمن انتشار فيروس "كورونا".
وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن القانون الأمريكي يسمح برفع قضايا ضد دولة لها سيادة، كما يسمح للأجانب برفع قضايا ضد الحكومة الصينية، مشيرا إلى أنه تم رفع قضايا كثيرة بهذا الشأن.
وأوضح، أن القضية تستند أن الصين عقب انتشار المرض لديها قامت بإجراء عزل داخلي بين المدن لديها، ولم تنبه العالم أو تقطع صلاتها بالعالم الخارجي؛ وهذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونوه بأن "ترامب" يرى أنه من السهل كسب هذه القضية، والحصول على تعويضات من بكين من خلال مصادر كثيرة داخل الولايات المتحدة، منها السندات الصينية والحسابات والممتلكات الصينية والمصانع والشركات، مؤكدا أن فيروس كورونا أشعل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.
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