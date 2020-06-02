عادل حمودة: مسلسل الاختيار أحيا ذاكرة كانت غائبة

أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بمسلسل "الاختيار" الذي تناول قصة الشهيد أحمد المنسي، مشيرا إلى أن المسلسل أحيا ذاكرة غائبة، لا يتعدى عمرها 5 سنوات، معقبًا: "نحن أقدم أمة وأضعف ذاكرة".





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن المواطن المصري نسى طوابير العيش والأنابيب وسرقة السيارات وغيرها، التي حدثت خلال السنوات الماضية.





وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن المسلسل تناول حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق بشكل عابر.





يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، محمود حافظ، إسلام حافظ دينا فؤاد، مها نصار إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار، إنتاج سينرجي - تامر مرسي وإخراج بيتر ميمي.





وتناول الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال اللقاء، العديد من الموضوعات وعلى رأسها مسألة انتشار فيروس كورونا المستجد.



