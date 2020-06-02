شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن أن هناك تغيير حدث في الخرائط الجوية، حيث كان من المقرر أن تتعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، ولكن بعد التغيير ستكون الموجة الحارة الإثنين فقط.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة على القاهرة، وإلى أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها غدا، معقبة: "لن نشعر بموجة حارة هذا الأسبوع".





وأوضحت أن تغيير طبيعة الطقس أمر وارد خلال فصل الربيع، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس بشكل دوري.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها، الاثنين، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.



