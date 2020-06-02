Advertisements

شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. 
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وكانت كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن أن هناك تغيير حدث في الخرائط الجوية، حيث كان من المقرر أن تتعرض البلاد لموجة حارة اعتبارا من الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، ولكن بعد التغيير ستكون الموجة الحارة الإثنين فقط.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة على القاهرة، وإلى أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها غدا، معقبة: "لن نشعر بموجة حارة هذا الأسبوع".

وأوضحت أن تغيير طبيعة الطقس أمر وارد خلال فصل الربيع، مشددة على أهمية متابعة حالة الطقس بشكل دوري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها، الاثنين، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الثلاثاء، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والسواحل الشمالية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.
شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الثلاثاء طقس الثلاثاء درجة الحرارة درجات الحرارة بواابة الفجر الفجر الطقس اليوم الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد بكاءها بسببه.. محمد رمضان يوجه رسالة لطفلة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سيول وارتفاع شديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر

"أمطار ورياح".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس اليوم والأسبوع المقبل

"كتل هوائية وشبورة مائية".. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين