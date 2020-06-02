Advertisements

"لعبة النسيان" الأول و"البرنس" الثاني و"النهاية" في المركز الثالث في استفتاء "الفجر الفني" 2 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تصدر مسلسل "لعبة النسيان"، للنجمة دينا الشربيني، على مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، ومسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل مسلسل في رمضان 2020، اليوم الموافق 2 يونيو.

وجاء مسلسل لعبة النسيان في المركز الأول، حيث حصد على 220866 صوت، فيما جاء في المركز الثاني مسلسل البرنس ب 217934 صوت، واحتل المركز الثالث مسلسل النهاية ب 128433 صوت


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


يذكر أن مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

أخبار تهمك

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعة و نصف

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد بكاءها بسببه.. محمد رمضان يوجه رسالة لطفلة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين