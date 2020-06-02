"لعبة النسيان" الأول و"البرنس" الثاني و"النهاية" في المركز الثالث في استفتاء "الفجر الفني" 2 يونيو

تصدر مسلسل "لعبة النسيان"، للنجمة دينا الشربيني، على مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، ومسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل مسلسل في رمضان 2020، اليوم الموافق 2 يونيو.وجاء مسلسل لعبة النسيان في المركز الأول، حيث حصد على 220866 صوت، فيما جاء في المركز الثاني مسلسل البرنس ب 217934 صوت، واحتل المركز الثالث مسلسل النهاية ب 128433 صوتولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنايذكر أن مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.