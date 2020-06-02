ولادة أول طفلة بالحجر الصحي في كفر الدوار (صور)

أعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر بكفر الدوار بالبحيرة، إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمريضة بالحجر الصحي، في قسم النساء والتوليد بالمستشفى، لسيدة تم تحويلها من المستشفى المركزى بإيتاي البارود.





وأشار الدكتور ياسر زايد، إلى أن المريضة هي "أسماء أبوزيد. ع. س" ٢٩ عاما، مقيمة بإيتاى البارود، موضحا: "ربنا أكرمها بمولودة بعد انتظار ١١ عاما دون إنجاب، وتم وضع الطفلة بالحضانة واستقرار حالة الأم والطفلة".





وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، أنه تم إجراء كافة التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة بحضور طبيب التخدير والولادة وتحضير أكياس بلازما خاصة بالمربضة، قبل وصول الحالة وفور تلقي المستشفى إشارة من مستشفى ايتاي البارود بتحويل المريضة للحجر الصحى لإجراء عملية ولادة.





وأضاف أنه تم إجراء عملية التوليد للمريضة المصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحي بكفر الدوار من خلال طاقم طبي من أمهر وأكفأ الأطباء، ضم كل من: الدكتور محمد الشاذلي أخصائي نساء وتوليد، والدكتور محمد فاروق أخصائي أطفال، الدكتور ممدوح جاد أخصائي تخدير، بمشاركة مشرفات التمريض داليا رمسيس، فكرية بشير، وكل من: إيمان جابر، وحنان عزت، وفاطمة رمضان من طاقم التمريض بالمستشفى.





خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



