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بعد بكاءها بسببه.. محمد رمضان يوجه رسالة لطفلة (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو لطفلة صغيرة وهي تبكي وتقول إنها تحبه كثيرا. 

وأعرب عن سعادته بحب الطفلة له، ووصفها بأنها أجمل كلمة بحبك سمعها لأنها مشاعر صادقة.

ودعا محمد رمضان الله تعالى أن يديم عليه نعمة الجمهور الصادق.

يذكر أن محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس‎"، والذي شاركه في بطولته نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الستة.


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