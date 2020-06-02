عادل حمودة يكشف عن سبب هجوم "ترامب" على "الصين"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الصين حريصة أن تكون على وفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التعاون الاقتصادي.





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرض لانتقادات حادة لتأخره في إجراءات مناسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل كبير.





وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر أنه ربما يكون هجوم "ترامب" على "الصين" محاولة تعويضية للرد على تأخره في اتخاذ الإجراءات الوقائية.



