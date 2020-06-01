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الصحة الإسرائيلية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الاثنين، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتصل إلى مستوى 17169 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الإصابات النشطة يبلغ الآن 2006 حالات، بينها 31 شخصا في حالات حرجة منهم 29 موصولون بأجهزة تنفس اصطناعية، إضافة إلى 41 مصابا في حالات متوسطة، لافتة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى هذا العدد عند نقطة 285.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد رفعت في وقت سابق، معظم إجراءات العزل المفروضة بسبب الجائحة، وأبقت الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية خارج البيوت.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,340 مليون إصابة، بينهم أكثر من 376 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,886 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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