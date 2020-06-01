Advertisements

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات .. تسجيل الاستمارة عبر لينك pat.edu.eg والأوراق المطلوبة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:52 م
الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات .. تسجيل الاستمارة عبر لينك pat.edu.eg والأوراق المطلوبة

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية اليوم، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الخاصة بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأتاحت "الوزارة" التسجيل عبر لينك لينك pat.edu.eg الخاص بطلب الترقية.

وهناك فرصة لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى، للدخول على الصفحة الخاصة بترقيات المعلمين، باستخدام رقم الكود الخاص بالمعلم، وكذلك الأرقام القومية الخاصة بالمعلمين، وإخال كلمة المرور للتأكد من صحة المعلومات، وتقديم التأكيد في إجراءات الترقيات. 

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020، قبول التقديم في الترقيات من جديد لدفعة 2020/2019، وذلك في 10 أيام، لإتاحة فرصة لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات

وقال رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنه يوجد قرارًا رسميًا يفيد بترقية حوالي 65 ألف معلم، موضحًا أن الفترة المقبلة التقديم سوف يكون مميكن بشكل متكامل، مع ملاحظة عدم وجود أي تدخل بشري، وبإمكان المعلمين الخول على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020 اضغط هنا
 
وفي وقت سابق، قال الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، إن وزارة التربية والتعليم بدأت إجراءات أخيرة خاصة بالترقية لـ 340 ألف معلم، يأتي ذلك بدءًا من وظيفة "معلم" فقط حتى وظيفة خبير، حيث تعد من المستويات الـ5 لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات في الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل درجة من الدرجات الخمس. 

الأرواق المطلوبة للتقديم في الترقيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين 2020  

صحيفة الأحوال "الإلكترونية"، يجب أن تكون معتمدة من شئون العاملين.

نسخة متطابقة مع الأصل من عقد "المعلم المساعد".

شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.

شهادة الرخصة الدولية الخاصة بقيادة الحاسب الآلي.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات .. تسجيل الاستمارة عبر لينك pat.edu.eg والأوراق المطلوبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لينك موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين كادر المعلمين رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين بوابة الفجر الفجر التقديم على الترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020

أخبار تهمك

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أمينة تجري عملية إزالة ورم في الحالب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لينك التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم من هنا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

الاكاديمية المهنية للمعلمين.. التعليم تعلن فتح باب الترقي لمن تخلفوا عن التقديم

الاكاديمية المهنية للمعلمين تفتح باب التقديم مجددًا على التسجيل للترقي 2020 عبر الرابط pat.edu.eg | اعرف الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل now من هنااااا

الاكاديمية المهنية للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن ترقيات المعلمين 2020 ورابط الاستعلام والمستندات المطلوبة وموعد غلق التسجيل

بيان عاجل من التعليم بشأن تأجيل اختبارات المرشحين للترقي

اللواء محمد سامي مديرا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين