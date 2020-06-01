رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات .. تسجيل الاستمارة عبر لينك pat.edu.eg والأوراق المطلوبة

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية اليوم، رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الخاصة بالمعلمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأتاحت "الوزارة" التسجيل عبر لينك لينك pat.edu.eg الخاص بطلب الترقية.

وهناك فرصة لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى، للدخول على الصفحة الخاصة بترقيات المعلمين، باستخدام رقم الكود الخاص بالمعلم، وكذلك الأرقام القومية الخاصة بالمعلمين، وإخال كلمة المرور للتأكد من صحة المعلومات، وتقديم التأكيد في إجراءات الترقيات.





وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020، قبول التقديم في الترقيات من جديد لدفعة 2020/2019، وذلك في 10 أيام، لإتاحة فرصة لمن لم يستطيع التقديم في المرة الأولى .





رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم على الترقيات





اضغط هنا. وقال رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، إنه يوجد قرارًا رسميًا يفيد بترقية حوالي 65 ألف معلم، موضحًا أن الفترة المقبلة التقديم سوف يكون مميكن بشكل متكامل، مع ملاحظة عدم وجود أي تدخل بشري، وبإمكان المعلمين الخول على موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين 2020

وفي وقت سابق، قال الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية، إن وزارة التربية والتعليم بدأت إجراءات أخيرة خاصة بالترقية لـ 340 ألف معلم، يأتي ذلك بدءًا من وظيفة "معلم" فقط حتى وظيفة خبير، حيث تعد من المستويات الـ5 لكادر المعلمين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تلقى بيانات المعلمين، الذين مر على عملهم 5 سنوات في الوظيفة على موقع الأكاديمية المهنية التى بدأت عمليات المراجعة والتصنيف حسب كل درجة من الدرجات الخمس.





الأرواق المطلوبة للتقديم في الترقيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين 2020





صحيفة الأحوال "الإلكترونية"، يجب أن تكون معتمدة من شئون العاملين.





نسخة متطابقة مع الأصل من عقد "المعلم المساعد".





شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.



