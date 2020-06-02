الملحن وليد سامي: أشكر أحمد سعد لثقته بي.. وسعيد بالتعاون معه في تتر "البرنس"

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أعرب الملحن وليد سامي، عن سعادته بنجاح تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذي تعاون من خلاله مع النجم أحمد سعد الذي أبدع في تقديم التتر بصوته.



وقال وليد سامي خلال تصريحات إعلامية إنه يرغب في توجيه رسالة شكر للفنان أحمد سعد، قائلًا: "بشكره أنه وضع ثقته كلها فيا، خصوصا إني اشتغلت معاه على أهم مسلسل في رمضان السنة دي، مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي".



وأضاف وليد سامي، إن كواليس التحضير للتتر بدأت عندما أرسل له الشاعر محمد المصري كلمات أغنية "مفيش حاجه صعبة" وأعجبته كثيرًا، فبدأ العمل عليها مع الموزع عمرو الخضري، وبعد الانتهاء منها أرسلها للفنان أحمد سعد، ليرد عليه قائلًا: "الأغنية دي بتاعتي وأنا نازل من دبي الأسبوع الجاي وهاسجلها".



وأوضح وليد أنه في البداية لم يكن يعلم أن الأغنية هي تتر مسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان والذي تم عرضه خلال شهر رمضان المنصرم، وفقط يعلم بأنها ستكون ضمن أغنيات ألبوم الفنان أحمد سعد الجديد.



وعبر عن سعادته الكبيرة بنجاح التتر ووجه رسالة شكر من القلب لكل العازفين القائمين على الأغنية.



جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية "مفيش حاجة صعبة" وهي تتر مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري، وحقق نجاحًا كبيرًا.





