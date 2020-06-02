تعرف على موقف سموحة من التدريبات الجماعية









تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة.





وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "اتخذنا إجراءات إحترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".