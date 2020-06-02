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تعرف على موقف سموحة من التدريبات الجماعية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:00 ص
سموحه
سموحه
محمد جمال


تحدث حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن عقده جلسة اليوم مع الجهاز الفني للفريق من أجل التجهيز لخوض التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "اتخذنا إجراءات إحترازية مع الجهاز الطبي والإداري استعدادا لعودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري، ولا نعلم حتى الآن مصير الدوري سواء باستكماله أو إلغائه".
 
وأضاف: "وضعنا فى اعتبارنا بعض المراكز التى نحتاجها والصفقات التى نسعي لإبرامها ولكن يجب أن نعرف مصير الدوري من أجل البدء فى الخطوات المقبلة".

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