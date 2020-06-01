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الكشف عن مصير حسام حسن مع سموحة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:58 م
حسام حسن
حسام حسن
محمد جمال

أصبح حسام حسن مهاجم فريق سموحة أحد أبرز اللاعبين الذى يرغب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 
وكشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن تمسكه بحسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، مشددا على حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة.
وقال صدقي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "بالطبع لا أستطيع الاستغناء عن حسام حسن، لأن نادى سموحة يفكر فى خوض بطولة أفريقية فى الموسم المقبل لذلك نحتاج لخدماته فى صفوف الفريق".
 
وأضاف: "لن افرط في حسام حسن ورحيله عن سموحة مرفوض في الوقت الراهن، لكن القرار الأخير في يد مجلس إدارة النادي".

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