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إنتشار عناصر الجيش الأمريكي داخل حرم البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:49 م
عناصر الجيش الأمريكي - أرشيفية
عناصر الجيش الأمريكي - أرشيفية
وكالات

إنتشر المئات من عناصر الجيش الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، داخل حرم البيت الأبيض بسبب وجود احتجاجات أمامه، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

واتخذت المتظاهرات المنظمة أمام البيت الأبيض ليلا منحى تصعيديا، مع إحراق سيارات وتخريب محال تجارية.

هذا وانتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة بسبب مقتل شرطي لمواطن أمريكي من أصل أمريكي يدعى "جورج فلويد" في مدينة مينيابوليس، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

وتوفي فلويد البالغ من العمر (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتله غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

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