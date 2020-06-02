مدير مستشفى حميات دمنهور يوجه رسالة للشباب بشأن علاج كورونا

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو يتابع العمل بالمستشفى بشكل مستمر، من خلال المرور على كافة الأقسام ولم يلزم مكتبه، وتابع: "أنا لازم أطمن على المرضى والطاقم الطبى.. ونحن نعمل منذ فترة كبيرة نعمل على فرز المرضى.. وأهم شئ عندى هو حماية الطاقم الطبى اللى معايا علشان أقدر أخدم الناس".





وأضاف "هواش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين: "يوم الجمعة الماضية باشرت العمل منذ الساعة الثامنة صباحًا وفى تماما الساعة السادسة شعرت بتعب شديد"، وتابع: "قمت بعمل مسحة على الفور وقعدت في عربيتي لحين ظهور نتيجة المسحة حتى لا أختلط بأحد.. وبعد تبين إيجابيتها اتبعت البرتوكول العلاجي".





ولفت، إلى أن زوجته ظهرت عليها الأعراض عقب إصابته بيوم، واتبعت أيضًا البرتوكول العلاجي، مشيرًا إلى أنه عزل نفسه وزوجته وأبنائه منزليًا، مضيفا: "الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف منها هم جيراني ولكن الحمد الله ناس منهم وضعوا لي ورود على باب الشقة وراسلوني لكي يطمئنوا على صحتي".





واستنكر "هواش"، مزايدة البعض على البروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة، مشددًا على أنه جيد جدًا ونتائجه إيجابية، مناشدًا الشباب أن يتلقوا علاجهم بالمنزل حال ظهور أعراض كورونا عليهم من أجل توفير الأسرة وغرف الرعاية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأكد مدير مستشفى حميات دمنهور، أنه سيقوم بالتبرع ببلازما الدم الخاصة به وزوجته عقب شفائهما من فيروس كورونا المستجد.



