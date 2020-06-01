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جودة: الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي

يرى محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق ومدرب عام نادي طلائع الجيش إن النادي الأهلي هو الأحق بلقب نادي القرن في إفريقيا.

وقال جودة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"النادي الأهلي هو الذي يستحق لقب القرن الإفريقي عن الزمالك ب40 نقطة كاملة".

وأضاف :"نادي الزمنالك يعتبر بأن السوبر الإفريقي بطولة ولكنها بنقطة واحدة، الموضوع عبارة عن "حسبة" وهو تققيم متواجد منذ زمن كبير".

وتابع :"الموضوع أثير في هذه الفترة فهناك الكثير من يتحدث بدون علم للأسف البعض يتحدث دون معرفة".

وزاد :"الأهلي توج بلقب نادي القرن الإفريقي ببطولاته وليس بمساعدة أشخاص منتمين له داخل الاتحاد الإفريقي "كاف".

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