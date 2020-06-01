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مشروبات سريعة المفعول تساعد على حرق الدهون

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:47 م
شاي الزنجبيل
شاي الزنجبيل
الوزن الزائد مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتجعلهم يلجأون لحيل سريعة وفعالة لإنقاص الوزن، ومن هنا نقدم لكم مشوربات صحية وطبيعية تساعد على حرق الدهون في الجسم وهي كالتالي:

ماء بالليمون
هذا المشروب ضروري جدا لإزالة السموم من الجسم، كما يمكن تحضيره عن طريق اتباع الخطوات التالية:
طريقة تحضير مشروب الماء والليمون
كوب ماء دافىء
عصير نصف حبة ليمون
سخني الماء وأضيفي إليه الليمون.
قلبي المزيج وتناوليه على معدة فارغة يومياً لمدة شهر.

شاي الزنجبيل
يعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع وفعال، ولمعرفة طريقة تحضيره إليكم التالي:
طريقة تحضير الشاي الزنجبيل
كوب ماء
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل
ماء مغلي
بعد غلي الماء عليك وضع الزنجبيل واتركيه لمده 5 دقائق وبعد ذلك أضيفي العسل وتناوليه.

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