"تعليم كفر الشيخ": 500 متقدم لرياض الأطفال في اليوم الأول

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اليوم الأول للتقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية والرسمية"لغات "، قد شهد تقدم 500 طفل.





وأكدت كشك، فتح باب التسجيل إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الحكومية الرسمية، للعام الدراسى2020/2021 انطلاقا من اليوم الإثنين، الأول من يونيو الجاري، من خلا الرابط الذي تم تحديده ونشره عبر الموقع الرسمي للمديرية.





وطالب وكيل الوزارة، أولياء الأمور بضرورة قراءة هذه البنود قبل البدء في عملية التسجيل لتفادي أخطاء التسجيل، مؤكدة أن تدوين الإستمارة يتم مرة واحدة فقط لذا يجب كتابة البيانات بدقة وإختيار الرغبات بدقة حتى لا تضيع فرصة الإلتحاق بالمدرسة المناسبة ولا يمكن تعديل الرغبات بعد الحفظ.





كما طالبت أولياء الأمور بطباعة استمارة التقدم الخاصة بالطفل من الموقع وتقديمها الى مدرسة الرغبة الأولى، ويعتبر تقديم الاستمارة واعتمادها من مدرسة الرغبة الأولى، شرط من شروط دخول الطفل للتنسيق، ويمكن اجراء المقابلة بالطفل عن طريق فيديو للطفل عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.





وأكدت أن سن القبول برياض الاطفال بتلك المدارس من سن أربع سنوات الي ما دون السادسة بالمستوي الأول برياض الاطفال ويكون حساب السن أول أكتوبر،ولا يجوز قبول الاطفال برياض الاطفال في سن الالزام (ست سنوات) طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996





وأوضحت أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مع التزام المدارس بقبول استمارة التقدم السابق طباعتها من ولي الآمر واعتمادها أثناء فترة التسجيل وذلك يعتبر شرط من شروط دخول التنسيق. علي الموقع ولحين إعلان الانتهاء من استلام الاستمارات بالمدراس، ويكون قبل إعلان النتيجة النهائية للتنسيق.





خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



