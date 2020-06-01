رئيس حي المنتزة يكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة عقار العصافرة (صور)

كشف الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، تفاصيل جديدة في واقعة انهيار شرفة عقار، بمنطقة العصافرة بحري، والتي تسببت في وقوع ضحايا وإصابات.

وقال الجندي، إن غرفة عمليات الحي تلقت اليوم الاثنين، إشارة تليفونية تُفيد بسقوط شرفة عقار في شارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور توجه برفقة مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط ومسؤولي الحماية المدنية.



وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحافية، أنه تبين من المعاينة على أرض الواقع أن الشرفة بالطابق الخامس عشر علوي، والشقة غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي نظرا لسفر مالكها، وقد أسفرت الواقعة عن وجود حالتي وفاة بينهما طفلة، فضلًا عن وقوع 5 إصابات.



وأوضح أن الضحايا والمصابين كانوا يسيرون بالشارع أثناء وقوع الحادث، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفي شرق المدينة ومبرة العصافرة، لتلقي الإسعافات اللازمة والإطمئنان على حالتهم الصحية.



وتابع أنه تم إزالة الأجزاء العالقة بالشرفة من قِبل مسؤولي الحماية المدنية، فضلا عن وضع حواجز حديدية بمحيط العقار لحين إستدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة العقار والإطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.