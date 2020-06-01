Advertisements
رئيس حي المنتزة يكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة عقار العصافرة (صور)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:39 م
محمد رجب - دينا حسن
كشف الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، تفاصيل جديدة في واقعة انهيار شرفة عقار، بمنطقة العصافرة بحري، والتي تسببت في وقوع ضحايا وإصابات.
وقال الجندي، إن غرفة عمليات الحي تلقت اليوم الاثنين، إشارة تليفونية تُفيد بسقوط شرفة عقار في شارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وعلى الفور توجه برفقة مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط ومسؤولي الحماية المدنية.
وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحافية، أنه تبين من المعاينة على أرض الواقع أن الشرفة بالطابق الخامس عشر علوي، والشقة غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي نظرا لسفر مالكها، وقد أسفرت الواقعة عن وجود حالتي وفاة بينهما طفلة، فضلًا عن وقوع 5 إصابات.
وأوضح أن الضحايا والمصابين كانوا يسيرون بالشارع أثناء وقوع الحادث، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفي شرق المدينة ومبرة العصافرة، لتلقي الإسعافات اللازمة والإطمئنان على حالتهم الصحية.
وتابع أنه تم إزالة الأجزاء العالقة بالشرفة من قِبل مسؤولي الحماية المدنية، فضلا عن وضع حواجز حديدية بمحيط العقار لحين إستدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة العقار والإطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".