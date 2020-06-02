أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020.. والعملة الأمريكية تقترب من تحقيق الـ 16 جنيه





استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات سعر العملة الأمريكية التى أقتربت من تحقيق مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن صعدت العملة الأمريكية بالبنوك أمس بنحو يتراوح ما بين 4 إلى 7 قروش، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.





وسجل في البنوك الحكومية "البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة" بنحو 4 قروش ليسجل 15.86 جنيه للشراء مقابل و15.96 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي cib، والعربي الإفريقي، وقناة السويس ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.









وأصبح سعر صرف الدولار بنك كريدي أجريكول 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.









أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه





وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.









ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.









وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.





وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“.





وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.





وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس ، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير .





وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس، وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.









كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.



