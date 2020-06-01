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نجم الأهلي السابق: احتفال اللاعبين المُسبق سبب خسارة دوري "سيد عبد النعيم"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:33 م
محمد جودة
محمد جودة
علي نبوي
قال محمد جودة لاعب الأهلي السابق إن رحيله عن النادي الأحمر، يعتبر أكثر الأشياء التي ندم عليها كثيرًا.

نجم الأهلي السابق: احتفال اللاعبين المُسبق سبب خسارة دوري "سيد عبد النعيم"

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"رحلت عن النادي الأهلي عن طريق إعارتي إلى نادي أراو السويسري فحلمي كان الاحتراف ولو عاد بي الزمن لن أفكر في الاحتراف لأن النادي الأهلي كبير لكني عدت مجددًا".

وتابع :"ترك النادي الأهلي ندمت عليه، فقبل الرحيل ذهبت للمهندس عدلي القيعي، وطلبت منه على مدار ٣ أشهر الموافقة على إعارتي للنادي السويسري".

وأشار :"رحلت عن النادي الأهلي بسبب غضب الجماهير مني لإضاعتي ركلة جزاء في نهائي كأس مصر أمام المقاولون العرب والذي خسرناه وكان لدي عرضًا في هذا التوقيت من أنقرة التركي والإدارة تفهمت ذلك وتواجدت مع النادي لمدة موسم وبضعة أشهر".

وتطرق للحديث عن سبب خسارة الأهلي للقب الدوري في موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣ :"احتفال اللاعبون قبل مباراة إنبي هو السبب وراء خسارة اللقب".

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