لايبزيج يسحق كولن ويستعيد المركز الثالث بالدوري الألماني

حقق لايبزيج فوزًا عريضًا على حساب مضيفه كولن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.





ونجح لايبزج في تحويل تأخره بهدف أمام كولن إلى الفوز برباعية.





وتقدم جون كوردوبا بهدف لكولن في الدقيقة 27 ثم أدرك باتريك ستشيك التعادل للايبزج في الدقيقة 20 وتبعه كريستوفر نكونكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38.





وفي الشوط الثاني سجل تيمو فيرنر الهدف الثالث للايبزج في الدقيقة 50 ثم رد انتوني موديست بهدف لكولن في الدقيقة 55 لكن داني أولمو أكد فوز الفريق الضيف بهدف رابع سجله في الدقيقة 57.





الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 58 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كولن عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 67 نقطة ويحل بوروسيا دورتموند ثانيا بـ60 نقطة.



