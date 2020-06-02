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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
عادت أسعار الذهب للاستقرار في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتراجع طفيف بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب

عيار ٢١ : 766 جنيهًا
عيار ٢٤ : 875.40 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6128 جنيهًا
السعر العالمي : 1737 جنيهًا


أسعار الذهب عالميًا 

تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس هامشياً بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 1750.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1761 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1736.27 دولار للأوقية.




 

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