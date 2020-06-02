أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-6-2020

عادت أسعار الذهب للاستقرار في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتراجع طفيف بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب





عيار ٢١ : 766 جنيهًا

عيار ٢٤ : 875.40 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6128 جنيهًا

السعر العالمي : 1737 جنيهًا









أسعار الذهب عالميًا





تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس هامشياً بنحو 0.08 بالمائة ليصل إلى 1750.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1761 دولاراً خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1736.27 دولار للأوقية.











