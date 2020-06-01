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الاتحاد الآسيوي يخطط لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
يخطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستئناف منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا وكاس الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة بعد توقفها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاجتماع مع ممثلي الاتحادات المشاركة ببطولة دوري الأبطال.

يشارك بالبطولة القارية 32 ناديا مقسمين على 8 مجموعات اربع منها في شرق القارة واربع في الغرب حيث تخوض مجموعات الغرب دوري المجموعات ودور الستة عشر ودور الثمانية ودور نصف النهائي كما هو الحال لمجموعات الشرق على ان يلتقي بطل الغرب مع بطل الشرق في النهائي .

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراضا من قبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري ابطال اسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي . 

وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في أحد الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظرا لحرارة الطقس هذه الفترة "

وسيتعين على الاتحاد الاسيوي وضع لائحة جديدة معتمدة لاستكمال البطولة وفق مقترحات تضمنت استكمال دوري المجموعات عن طريق تقليص المباريات لتكون من جولة واحدة بدلا من الذهاب والاياب وكذلك لعب الأدوار النهائية من دور واحد على أن يتم حسم الأمر خلال الاسبوعين القادمين لمنح الأندية فرصة كافية للاستعداد .

وبحسب المصدر فإن استكمال البطولة القارية سيدخل حيز التنفيذ حال اقراره شهر سبتمبر القادم بالتزامن مع اعتماد بروتوكول طبي موحد لكافة الاندية المشاركة وفقا للتنسيق مع الدولة المستضيفة وذلك لاتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية للوفود المشاركة .

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