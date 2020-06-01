"الوزراء" يوضح كيفية التعامل مع الشخص المصاب بـ"كورونا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تواجه أزمة فيروس "كورونا "بكل فاعلية وكفاءة، مشيرًا إلى أن اجتماع المحافظين شدد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن هناك خط ساخن في كل المحافظات يعمل 24 ساعة لمتابعة شكاوي المواطنين واستفساراهم بشأن "كورونا"، لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية بشأن حالات الإصابة بفيروس "كورونا".





نوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك احتياطات من المستلزمات الطبية بالمستشفيات تكفي لأسبوعين.



