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محافظ الدقهلية: تجربة إصابتي بـ"كورونا" غريبة وليست قاسية
الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:26 م
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت غريبة وليست قاسية، موضحًا أن الفيروس جديد على مستوى العالم ولا يمتلك أحد علاج له، ولكنه فور ظهور الأعراض عليه اتبع التعليمات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين معقبًا: "والحمد الله لم يصب أحد أي زوجتي..وأنا بدعو من قلبي لكل مريض كورونا أن ربنا يشفيه".
وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أدار أزمة إصابته بكورونا وفق التعليمات الصحية الأمر الذى أسفر عن عدم إصابة من خالطهم، مناشدًا المواطنين أنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم يجب عليه العزل فورًا ويتواصل مع الأطباء والدخول إلى المستشفى أن استدعت الحالة لذلك.
ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن أول الأعراض التي ظهرت عليه هي فقد حاستي الشم والتذوق، معقبًا:"لدرجة أنك لو حطيت عطر لا تشعر به أو تشم راحته وتضطر تحط تاني ولكنك لا تشمه".
وأشار "مختار"، إلى تعافيه السريع من فيروس كورونا يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحي لها.
وكشف محافظ الدقهلية، عن أن المحافظة ستشهد ضخ دماء جديدة على مستوى الإدارات في المدن والأحياء خلال الفترة المقبلة.
خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".