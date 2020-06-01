محافظ الدقهلية: تجربة إصابتي بـ"كورونا" غريبة وليست قاسية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت غريبة وليست قاسية، موضحًا أن الفيروس جديد على مستوى العالم ولا يمتلك أحد علاج له، ولكنه فور ظهور الأعراض عليه اتبع التعليمات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بداية من العزل وعمل مسحات للمخالطين معقبًا: "والحمد الله لم يصب أحد أي زوجتي..وأنا بدعو من قلبي لكل مريض كورونا أن ربنا يشفيه".





وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أدار أزمة إصابته بكورونا وفق التعليمات الصحية الأمر الذى أسفر عن عدم إصابة من خالطهم، مناشدًا المواطنين أنه فور ظهور أعراض كورونا عليهم يجب عليه العزل فورًا ويتواصل مع الأطباء والدخول إلى المستشفى أن استدعت الحالة لذلك.





ولفت محافظ الدقهلية، إلى أن أول الأعراض التي ظهرت عليه هي فقد حاستي الشم والتذوق، معقبًا:"لدرجة أنك لو حطيت عطر لا تشعر به أو تشم راحته وتضطر تحط تاني ولكنك لا تشمه".





وأشار "مختار"، إلى تعافيه السريع من فيروس كورونا يعود إلى اتباعه الإجراءات الطبية السليمة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، واتباع البروتوكول الصحي لها.





وكشف محافظ الدقهلية، عن أن المحافظة ستشهد ضخ دماء جديدة على مستوى الإدارات في المدن والأحياء خلال الفترة المقبلة.



