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بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. أمير كرارة يتصدر ترند جوجل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:55 م
أمير كرارة
أمير كرارة
أماني سلام
تصدر الفنان أمير كرارة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر في العالم.

وكان علق أحمد صلاح حسني، على إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا، قائلاً "أمير كرارة زي الفل، لية ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين في ظل هذه الظروف؟ ".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أمير كرارة، مسلسل "الاختيار" الذي يحكي عن حياة البطل احمد المنسى وتم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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