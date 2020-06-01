البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ورغم استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.





وجاء ارتفاع "وول ستريت" بدعم قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالمياً وسط إشارات التعافي من فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخصاً عالمياً منهم حوالي مليوني شخص في الولايات المتحدة.





وتراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع القلق داخل الولايات المتحدة بعد أن تسبب مقتل رجل من أصول أفريقية في تصاعد الغضب والتظاهرات الشعبية.





كما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث يعتزم ترامب فرض عقوبات على مسؤولين صينين رداً على قرارها بفرض قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، وسط قرارات قطع علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تحسن النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي لكن بأقل من المتوقع، فيما تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة دون التوقعات.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 25475 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 3055.7 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 9552 نقطة.





وبحلول الساعة 8:08 مساءً يتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة أكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً مستوى 97.805.