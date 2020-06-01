Advertisements

البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:37 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ورغم استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء ارتفاع  "وول ستريت" بدعم قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالمياً وسط إشارات التعافي من فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخصاً عالمياً منهم حوالي مليوني شخص في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع القلق داخل الولايات المتحدة بعد أن تسبب مقتل رجل من أصول أفريقية في تصاعد الغضب والتظاهرات الشعبية.

كما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث يعتزم ترامب  فرض عقوبات على مسؤولين صينين رداً على قرارها بفرض قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، وسط قرارات قطع علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تحسن النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي لكن بأقل من المتوقع، فيما تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة دون التوقعات.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 25475 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 3055.7 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 9552 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً يتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة أكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً مستوى 97.805.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفتح الاقتصادي الصحة العالمية البورصة الامريكية

أخبار تهمك

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين

عاجل.. أمينة تجري عملية إزالة ورم في الحالب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تحقق خسائر أسبوعية مع تصاعد التوترات التجارية

البورصة الأمريكية تصعد بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة الأمريكية تتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تعافي البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة قطاع الإتصالات

قفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

البورصة الأمريكية تواصل التراجع في مستهل تعاملات أبريل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين