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نجم الزمالك يكشف كواليس تدريباته في الحجر الصحي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن كواليس التدريبات الفردية للفريق من المنزل خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

وقال محمود حمدي الونش في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأنه يؤدي تدريبات اللياقة البدنية داخل منزله في ظل فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف :" كلل الله جهودنا جميعاً بتتويجي فبراير، ونجحنا جميعا في اعادة النادي لمكانته المرموقة، مجهود الفريق ككل على مدار الموسم جنينا ثماره بالحصول على لقبي السوبر الصري والأفريقي".

وأنهى حديثه قائلاً:" أشكر قناة الزمالك على الاحتفال بعيد ميلادي".

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