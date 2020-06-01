أزمة تؤرق مدرب برشلونة قبل استئناف الليجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هناك أزمة تؤرق كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قبل استئناف مسابقة الليجا، لكنه سيعمل على حلها قريبا.





ويلتقي نادي برشلونة في مباراته الأولى عقب العودة من فترة توقف استمرت لأكثر من شهرين ونصف بسبب انتشار فيروس كورونا بمواجهة ريال مايوركا في ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع 28.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم في تقرير لها: "أمام كيكي سيتين أسبوعين من التدريب الجماعي من أجل ايصال مفاهيمه للاعبين قبل زيارة مايوركا".





وتابعت الصحيفة: "فريق البارسا بحاجة للتحسن، فقد صرح معظم اللاعبين أنه في البداية كانت هناك صعوبات في تغيير العمل من فالفيردي إلى سيتين".





واختتمت: "الفكرة ستبقى نفسها، الاستحواذ والخروج بالكرة هي أفكار سيقوم بتطبيقها سيتين فيما تبقى من الموسم مع برشلونة".



