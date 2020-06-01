"الداخلية" تحدد عقوبة منشآت القطاع الخاص المخالِفة للإجراءات الاحترازية





أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الإثنين، أنها حدّدت عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والتي تصل إلى 10 آلاف ريال في الحالات التالية:





- إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطّي الأنف والفم.

-عدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

- عدم تأمين المطهّرات والمعقّمات في الأماكن المخصصة لها.

-عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس.

-عدم تطهير العربات وسلال التسوّق بعد كل استخدام.





وقالت وزارة الداخلية: إن العقوبة تُضَاعَفُ إذا تكررت المخالفة وإغلاق المنشأة 3 آشهر، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة العامة.





ودعت المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت لاستشعار المسؤولية والتقيُّد بالإجراءات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.



