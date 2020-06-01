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البنزرتي: حصلت على تأشيرة دخول مصر لتدريب الزمالك ورئيس النادي تراجع

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:54 م
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
علي نبوي

قال فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لمنتخب ليبيا والترجي التونسي، إن علاقته مع الاتحاد الليبي لكرة القدم انتهت في الفترة الحالية بعد نهاية تعاقده معه كمديرا فنيا للمنتخب الليبي، لكنه قد يعود مرة أخرى بتعاقد جديد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"عقدي مع الاتحاد الليبي لكرة القدم كان لمدة 6 أشهر، وانتهت بالفعل ولم أرحل بشكل نهائي والعلاقة طيبة معهم ومن الممكن أن استمر في الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة كورونا".

وتابع :"عندما كنت مديرًا فنيا للوداد المغربي في الموسم الماضي، لم أتلقى تهديدات مثلما تردد، لأنني تونسي وكلنا أمنين في البلد، وما سار في الملعب أو خارجه لم يكن لدي أي فكرة فتأمين فريق الوداد كان مميز للغاية ونشكر الأمن التونسي".

وزاد :"كيف يمكن ان اتعرض إلى تهديدات من جانب اللاعبين والجهاز الفني في الترجي التونسي ونحن جميعا أصدقاء؟".

وواصل :"حققت إنجازات مع الترجي التونسي، وكنت أتمنى تكرارها مع الوداد المغربي".

وعن تقييمه لعلي معلول قال :"هو من أبرز ظهراء الأيسر في إفريقيا، فهو يملك قدرات وإمكانية بدنية وفنية كبيرة وهو أعطى الإضافة القوية للنادي الأهلي وللمنتخب التونسي".

وزاد :"اما بالنسبة لفرجاني ساسي فهو لاعب مميز أيضا وأخلاقه عاليا وأتمنى له التوفيق وأن يكون في أفضل حالاته ويقدم كل شيء".

وحول وليد الكارتي لاعب الوداد المغربي وربط اسمه بالانضمام للأهلي أو الزمالك :"هو لاعب صغير السن ويقدم الإضافة وهو لاعب ممتاز وقادر بتقديم الإضافة لأي فريق".

وأتم حديثه بالرد على حقيقة تلقيه عرضا لتدريب الزمالك :"كان هناك مفاوضات من جانب الزمالك بالفعل وحصلت على التأشيرة للقدوم إلى مصر ولكنها توقفت بالفعل ورئيس النادي تراجع، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي وكيل".

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