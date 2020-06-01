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صفقة ليفربول المُنتظرة.. أرقام مميزة للهداف فيرنر مع لايبزيج

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:41 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
أمل الحلفاوي
يستهدف مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي لاعب فريق لايبزيج، تيمو فيرنر، من أبرز المرشحين للانتقال إلى ليفربول في الصيف المقبل، خاصة مع الاهتمام الكبير من قبل النادي الإنجليزي نظرا لمستوى اللاعب المميز.

برز المهاجم الألماني تيمو فيرنر صاحب الـ 24 عاما، خلال مشواره مع فريقه الحالي وهو ما جعله غاية للعديد من الأندية، حيث انتقل إلى لايبزيج في صيف 2016، قادما من شتوتجارت بعد مسيرة كبيرة وناجحة، ولعب حتى الآن 153 مباراة، وسجل 91 هدف، وصنع 39 آخرين.

وكان ليفربول أوقف خط المفاوضات مع فيرنر نظرًا لعدم رغبته في دفع الشرط الجزائي، حسب ما أشارت تقارير صحفية خلال اليومين الماضيين، وهو ما نفاه نفيا تاما صحفي ايطالي مطلع، الذي أكد عدم وجود أي محادثات رسمية في الوقت الحالي بين ليفربول ولايبزيج بشأن تلك الصفقة.

وحرص يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على التحدث مع فيرنر لعدة مرات.

فيرنر ينتظر وصول عرض رسمي من النادي الإنجليزي حسب ما أكد في حديثه لمدرب ليفربول التي نشرته التقارير الصحفية خلال الآونة الأخيرة، حيث أنه لا ينوي النظر في أي عروض من أندية أخرى، إلا إذا قرر ليفربول الاستسلام وإنهاء اهتمامه بضمه.

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