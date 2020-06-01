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الملحن هشام بولس يهنئ يارا بعيد ميلاها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
لمياء علي

حرص الملحن اللبناني ​هشام بولس​ على تهنئة الفنانة اللبنانية يارا برسالة من القلب وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب بولس عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بتمنالك يا حبيبي عيد مليان صحّة وفرح وسنة تحملّك نجاحات وراحة بال!!! عقبال ال ١٠٠".

وردت يارا على رسالته القلبية قائلة "‏‎يخلّيلي قلبك انا يا هشاااااام ولإلك وللكل ّان شاءالله".

وكان إحتفل محبو يارا بعيد ميلادها، وباتوا ينشرون صورها ويعايدونها مع استخدام وسم HappybirthdayYarak، ومن بين محبي يارا الفنان الدوزي الذي خصها بمنشور على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة لهما معا وعلق كاتبا :"عيد سعيد عزيزتي يارا! لا اتمنى لك سوى كل الخير".

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