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رئيس الزمالك يتمني الشفاء لحفيد محمود الخطيب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
تمنى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشفاء لحفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يتقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخالص المساندة لرئيس الأهلي محمود الخطيب في مرض حفيده. 

ويتمنى مرتضى منصور الشفاء العاجل لحفيد الخطيب، ولكل أسرته الدعم والمساندة .

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فتح باب الاشتراكات الخاصة بأعضاء الجميعة العمومية للنادي اليوم الإثنين وجتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد  منصور رئيس نادي الزمالك على توقيع غرامة تقدر بقيمة ١٠٠٠ جنية على أي عضو يتأخر في سداد قيمة العضوية بعد المدة المحددة مت يوم ١ يونيو حتى نهاية الشهر.

وحرص رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وقد أعلن رئيس الأبيض في وقت سابق عن انتظار النادي لانتعاشة مالية، بسبب قيمة دفع الاشتراكات الخاصة بالأعضاء، المقرر دفعها خلال شهر يونيو الجاري.

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