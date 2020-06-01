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بيريز: ريال مدريد سيخوض مبارياته في الدوري على ملعب دي ستيفانو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن فريقه سيخوض مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب الفريدو دي ستيفانو وليس سانتياجو برنابيو.

وفي رسالة وجهها لمشجعي النادي الملكي، قال بيريز: "اتخذنا قرار اللعب في استاد الفريدو دي ستيفانو، وهو الملعب التدريبي لريال مدريد".

وأضاف "هذا القرار من شأنه السماح لنا بتسريع وتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياجو برنابيو".

وتخوض جميع فرق الدوري الإسباني حصصة تدريبية كاملة استعدادا لاستئناف الموسم في 11 يونيو الجاري بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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كورونا سانتياجو برنابيو ريال مدريد بيريز

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