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طارق يحيى يكشف موقف كارتيرون من رحيل نجم الزمالك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:30 م
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
كشف طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن موقف المدير الفني للفارس الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون من رحيل نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال يحيى في تصريحات اليوم الإثنين إن نادي الزمالك لن يفرط مطلقا في لاعبه أحمد عيد الظهير الأيمن، والذي يعد واحدا من البدائل المثالية للتونسي حمدي النقاز والذي رحل عن القلعة البيضاء.

وأكد مدرب الزمالك الأسبق، أن باتريس كارتيرون مدرب جيد للغاية وهو من سيحدد صفقات الفارس الأبيض في الصيف، والاحتياجات التي يمكن أن تكون متوفرة في الفترة المقبلة.

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كما نفى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وجود أي عروض للدولي التونسي فرجاني ساسي، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير قد أشارت إلى وجود عروض سعودية من الأهلى السعودى واتحاد جدة، للتعاقد مع ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت بعض التقارير، أن ساسي حاليًا يتدرب في بلادة، وفقًا للبروتوكول الذى حدده الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي إلى مصر خلال أيام قليلة، استعداداً لعودة النشاط الكروي، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابعت التقارير، أن ساسي لا يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، وينوي الاستمرار مع القلعة البيضاء، وأن الفريق لك يتلقى أي عروض بشأن اللاعب.

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كورونا كارتيرون طارق يحيى الظهير الأيمن الزمالك احمد عيد

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