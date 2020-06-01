وائل الإبراشي: "احترم الكمامة تحترمك وإلا ستكون حبل إعدام على عنقك"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ارتداء الكمامات في ظل انتشار فيروس كورونا لم يصبح ترفًا، ولكنه أصبح نمط حياة معقبًا: "احترم الكمامة ستحترمك وتعامل معها على أساس أنها طوق إنقاذ، وإلا ستكون حبل إعدام يلتف على عنقك".





وحذر الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، من التعامل السلبى مع الكمامات مثل "الكمامة الدوارة"، التي يرتديها أكثر من شخص من خلال دخولهم المؤسسات الحكومية، موضحًا أن هذا أمر في غاية الخطورة، كون الكمامة ستتحول للأداة لنقل الفيروسات.





وأكد أن الإصابة بفيروس كورونا ليس بالأمر المهين أو السلبى، وعلى كل شخص يصاب يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفى الأمر حتى لا يضر أسرته والمجتمع، معقبًا:"مازال هناك بعض من يتعامل مع كورونا على اساس أنه وصمة عار، مع أن الإنسان اللى بيخبي مرضه هو العار".









خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



