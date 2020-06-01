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البورصات الإماراتية تحقق مكاسب في أول تعاملات يونيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:23 م
البورصات الإماراتية
البورصات الإماراتية
بدأت المؤشرات العامة لأسواق المال الإماراتية تعاملاتها في أولى جلسات شهر يوينو الجاري على اللون الأخضر الذي اكتست به شاشات التداول وسط ارتفاع شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة خاصة على الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبرغم حالة الهدوء المائل للارتفاع المحدود التي سيطرت على افتتاح الجلسة إلا أن وتيرة التحسن أخذت بالصعود بعد ذلك بعد دخول سيولة على شريحة من أسهم البنوك الأمر الذي ساهم في رفد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب قدرها 8 مليارات درهم.

وأظهرت تعاملات الجلسة نجاح المؤشر العام لسوق دبي المالي بتعزيز قدرته مجددا على تخطي حاجز 2000 نقطة بعدما ارتفع إلى مستوى 1973 نقطة بزيادة نسبتها 1.5% تقريبا مقارنة مع اليوم السابق .

وكان للأداء الإيجابي لسهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.8 درهم بالتزامن مع إدراجه ضمن مؤشر " إم إس سي آي " القياسي العالمي "الشركات الكبيرة" دور مهم في تعزيز مكاسب سوق دبي المالي وذلك إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد إلى مستوى 3.53 درهم .

وحافظ سهم إعمار على نشاطه بالغا 2.55 درهم .. فيما ارتفع سهم إعمار مولز إلى مستوى 1.36 درهم وسهم "دو" إلى 5.10 درهم.

من جانبه ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4170 نقطة بنمو نسبته 0.70% مقارنة مع اليوم السابق.

وواصل سهم الاتصالات صعوده إلى 15.90 درهم ممهدا بذلك إمكانية تجاوز حاجز 16 درهما بسهولة فيما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.55 درهم في حين بلغ سهم بنك أبوظبي الأول مستوى 11.18 درهم وأدنوك للتوزيع 2.92 درهم .

وعلى مستوى السيولة فقد ارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 389 مليون درهم تقريبا ووصل عدد الأسهم المتداولة 192 مليون سهم نفذت من خلال 5527 صفقة.

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