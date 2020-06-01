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عمرو أديب: بعض الأطباء لا يذهبون لعملهم.. "نحن في حالة طوارئ طبية"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع صعب، ويجب أن يتعاون الجميع في حل الأزمة، معلقا: "إحنا في نهاية طابور الدول اللي عندها ذروة لفيروس كورونا".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن مصر حاليا في مرحلة زيادة أعداد المصابين، ويوجد مستشفيات لم تعد تستطع استقبال حالات، معتبرا أن تكليف رئيس الوزراء المحافظين بالمرور اليومي على المستشفيات أهم قرار تم إتخاذه منذ بداية أزمة كورونا.

ولفت إلى أن بعض الأطباء وهم قلة لا يذهبون إلى عملهم، معلقا: "يجب أن نكون في حالة طوارىء طبية، في مستشفى فيها 700 سرير ومش قادرة تستقبل مرضى".

وأضاف أن ما يحدث في مصر حدث في كل دول العالم، معقبا: "حتى لو وصلنا لعمل خيام لا أحد يلومنا ده وباء"، مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات قادرة على مواجهة الأمر.

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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