بعد زيادة إصابات كورونا.. الصحة العالمية: مصر تدفع ضريبة التراخي خلال رمضان

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر الفترة الحالية كان متوقعًا ويتوقع أيضا المزيد من الحالات الفترة المقبلة.





وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، مساء الإثنين: " لا بد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار".





وأشار إلى إن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية "بلا دليل"، مضيفًا أن المنظمة وضعت شروط لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها وفقا لتطورات الأوضاع.









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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وتابع أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



