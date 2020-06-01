30 مليون برميل نفط خام واردات اليابان من السعودية في أبريل





استوردت اليابان من السعودية 30.061 مليون برميل بنسبة 36.3% من الإجمالي ، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو.





وبلغت نسبة واردات النفط من الإمارات 30.4% من إجمالي الواردات النفطية، لتسجل 25.182 مليون برميل، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بكيمة 9.571 مليون برميل وبنسبة 11.6% .





وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 82.828 مليون برميل وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 90.6%، أي 75.030 مليون برميل، حسب الوكالة.