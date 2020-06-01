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برشلونة يتلقى خبرا سارا بشأن مستقبل ميسي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:03 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيستمر في الكامب نو حتى عام 2021، ولن يرحل عن البلاوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي كانت لديه إمكانية للرحيل مجانا، نظرا لوجود بند يسمح له بذلك في عقده الذي ينتهي صيف عام 2021.

وأضافت الصحيفة: "كان على ميسي إذا أراد الرحيل أن يخطر برشلونة بقراره قبل يوم 1 يونيو، وهو تاريخ اليوم".

وتابعت: "لم يبلغ النجم الأرجنتيني النادي بأي شيء، لذلك تستمر علاقته مع برشلونة لموسم واحد على الأقل".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولي "البلوغرانا" كانوا واثقين في استمرار الساحر الأرجنتيني مع الفريق، وسيتم العمل على تجديد عقده في الفترة المقبلة.

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ميسي ليونيل ميسي برشلونة اخبار ميسي

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