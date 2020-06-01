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الكاف يحدد موعدين مقترحين لاستئناف دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

طرح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، موعدين مقترحين جديدن، لاستئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تشمل مباريات الدورين نصف النهائي والمباراة النهائية.

وقرر الكاف، إيقاف بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا، وذلك بعد انقضاء مباريات دور الـ8، والكشف عن قرعة الدور قبل النهائي من البطولتين.

وأعلن الكاف اليوم عن موعدين مقترحين لإستئناف البطولة، حيث يشمل المقترح الأول لعب مباريات نصف النهائي، أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس القادم لمباريات الذهاب، وأحد أيام 7 و8 و9 أغسطس للعودة، على أن يجرى النهائي يوم 23 أو يوم 28 أغسطس.

فيما يشمل المقترح الثاني إقامة المباريات في شهر سبتمبر، إذا استمرت الأزمة، حيث يقام ذهاب نصف النهائي أحد أيام 4 أو5 أو6 سبتمبر، على أن تجرى لقاءات العودة أحد يومي 23 أو25 من نفس الشهر.

يذكر أن مباريات نسف نهائي دوري أبطال أفريقيا تتضمن لقاء الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلاقي الزمالك نادي الرجاء البيضاوي.

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