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بينهما طفلة.. ارتفاع أعدد ضحايا حادث انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
ارتفعت حصيلة ضحايا ومصابين حادث إنهيار شرفة شقة بعقار في الطابق الـ 15، في منطقة العصافرة التابعة لحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية، إلى حالتين وفاة و4 مصابين.

كانت تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغًا بانهيار شرفة العقار رقم 1 بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من 15 طابقًا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع المدعو"محمد إبراهيم أنور"، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 4 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.

جرى نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم، وإزالة الأجزاء الخطرة بالشرفة ووضع حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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