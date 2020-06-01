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بعد دينا حويدق.. هل أصيبت مها الصغير بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:00 م
مها الصغير
مها الصغير
أماني سلام
أصيبت دينا حويدق مذيعة "it's show time" بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وهي صديقة مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، ويقدمان مع بعض البرنامج الفني.


هل مها الصغير أصيبت بفيروس كورونا

بعد الإعلان عن إصابة المذيعة دينا حويدق بفيروس كورونا، توقع البعض إمكانية إصابة مها الصغيرة بفيروس كورونا، لكونها من المقربين لها.

يذكر أن مها الصغير، تزوجت من النجم أحمد السقا، في عام 2006 وانحبت ثلاث أبناء وهما ياسين وحمزة ونادية وهي تقدم لأول مرة برنامج فني لها عبر قناة cBc

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