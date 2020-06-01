البنوك لن تؤجل الأقساط خلال الشهر الحالي في الأردن





أعلن الدكتور زياد فريز، محافظ البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن البنوك لن تؤجل خلال الشهر الحالي كافة الأقساط المترتبة على جميع عملائها كما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة، ولكن يمكن التقدم بطلب للبنوك لتأجيل الأقساط عن شهر حزيران للعملاء المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح فريز في بيان صحفي، أنه في ضوء عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وعلى الرغم من أن البنوك لن تقوم خلال الشهر الحالي بتأجيل كافة الأقساط لجميع العملاء كما كان عليه الحال بالأشهر الثلاثة السابقة، إلا أنه يمكن للعملاء الذين تأثروا أو ما زالوا متأثرين بجائحة كورونا التقدم للبنوك بطلب تأجيل الأقساط.





وتأتي فرصة التأجيل، حسب البيان "انسجاماً مع التعليمات الصادرة للبنوك رقم (10/3/4375) تاريخ 15/ 3/ 2020 التي تتيح للبنوك تأجيل أقساط عملاء التجزئة ممن تراجعت تدفقاتهم النقدية بصورة مؤقتة؛ بسبب المرض أو الحجر الصحي أو الإجازات المرضية أو غيرها من الأسباب المرتبطة بآثار فيروس كورونا".





وبين البنك المركزي، أنه طلب من البنوك تأجيل أقساط هؤلاء العملاء من دون عمولة أو فوائد تأخير بما في ذلك دفعات بطاقات الائتمان ودون أن يؤثر ذلك على تصنيفهم الائتماني، علماً بأن هذه الترتيبات متاحة للعملاء حتى نهاية عام 2020.





وأشار إلى أنه بإمكان هؤلاء العملاء مراجعة البنوك لإجراء الترتيبات المناسبة، مع تقديم ما يثبت تأثرهم السلبي بسبب فيروس كورونا.